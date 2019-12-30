«Ростов-Дон» переиграл «Ставрополье» в первом матче 2020 года





Российская Суперлига возобновилась матчем в Ростове-на-Дону. Действующий чемпион и лидер принимать команду, которую можно назвать крепким середняком. Ставропольские гандболистки бились как могли, однако «Ростов-Дон» всё же ощутимо сильнее, что и продемонстрировал.



В первые минуты ростовчанки нащупывали свою игру и не торопились сразу же уходить вперёд. «Ставрополье» даже вело в счёте – 2:1, 10:9. Немного неожиданно, учитывая класс коллективов. Однако примерно с середины первого тайма жёлто-чёрные взялись за дело серьёзно. К концу первой части матча чемпион России уже вёл 22:16.



Во втором тайме интриги не было. Отрыв постепенно рос. Тренерский штаб «Ставрополья» играл немного авантюрно, в результате чего ростовчанки забили несколько голов в пустые ворота. Даже голкипер Галина Мехдиева отметилась голом – нечастое явление в гандболе. Также первый гол после восстановления от тяжёлого повреждения забила ветеран и легенда клуба Майя Петрова. В итоге жёлто-чёрные довели отрыв до 14 мячей – 42:28.



В составе «Ростов-Дона» лучшими стали Валерия Маслова (8 мячей) и Юлия Манагарова (6). У «Ставрополья» 9 раз попала в цель Галина Никифорова.



Далее у подопечных Амброса Мартина очень плотный график – 8 января «Ростов-Дон» играет против краснодарской «Кубани» на выезде. 9-го – против «АГУ-Адыиф» на выезде. Уже 13-го – дома против «Университета», 18 – против главного конкурента в борьбе за чемпионство московского ЦСКА. Плюс в январе ещё один матч Лиги Чемпионов – настоящая проверка на прочность для чемпиона России.