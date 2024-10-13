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«Ростов-Дон» одержал победу над командой «Астраханочка»

«Ростов-Дон» одержал победу над командой «Астраханочка»
«Ростов-Дон» одержал победу над командой «Астраханочка» в матче, который состоялся в Ростове-на-Дону 13 октября.

С самого начала ростовчанки активно создавали опасные моменты и эффективно раздавали передачи. Алина Кишко выделилась, забив 7 голов в ворота соперниц. Следом по результативности шли капитан Юлия Манагарова, а также Дарья Стаценко и Полина Кузнецова с четырьмя мячами каждая.

Команда «Астраханочка» старалась сократить разрыв в счете. Ирина Шинкарук отметилась пятью успешными бросками по воротам «Ростов-Дона». К концу второго тайма перевес ростовчанок достиг почти 15 мячей.

После финального свистка «Ростов-Дон» добился очередной победы в сезоне Суперлиги-2024/25 с итоговым счетом 36:21.
Фото: ГК Ростов-Дон
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