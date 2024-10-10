Фото: ГК Ростов-Дон

Команда ГК «Ростов-Дон» одержала победу над «Черноморочкой». Матч состоялся в рамках сезона Суперлиги-2024/25.На «Гандбол Арене», расположенной в Абрау-Дюрсо, команды вели напряжённую борьбу. С самого начала игры спортсменки из Ростова-на-Дону начали активно атаковать и забивать. Дарья Стаценко отличилась девятью голами, а Кристина Кожокарь и Ярослава Фролова добавили по восемь мячей каждая.«Черноморочка» старалась сократить разрыв в счете, и игрок из Новороссийска, Елизавета Быкадорова, смогла внести в актив своей команды девять голов. Однако в заключительные минуты ростовчанки все же изменили ситуацию в свою пользу.Итог встречи — победа «Ростов-Дона» с результатом 38:33.