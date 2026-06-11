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На сайте администрации Ростова пропало имя директора департамента транспорта города Константина Лашенко. Вместо его имени теперь указан лишь контактный номер телефона.Официальное назначение Константина Лашенко состоялось 1 июля 2025 года. До этого он несколько недель исполнял обязанности директора.Напомним, что предыдущий директор, Вадим Шкабарня, покинул свой пост в начале апреля прошлого года. Его уход был спровоцирован жесткой критикой со стороны главы города Александра Скрябина.Глава города поставил тогда экс-директору дептранса ультиматум, предоставив всего неделю на решение проблем с общественным транспортом. Главной претензией к работе предыдущего руководителя было систематическое нарушение графика движения автобусов в вечернее время.Нынешняя ситуация с исчезновением имени директора департамента транспорта с официального сайта и заменой должности номером телефона вызывает как минимум недоумение. Горожане и эксперты ожидают разъяснений от администрации Ростова-на-Дону относительно причин этой необычной перемены и дальнейшей судьбы руководства транспортной сферы города.