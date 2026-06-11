На сайте администрации Ростова пропало имя директора департамента транспорта города Константина Лашенко
На сайте администрации Ростова пропало имя директора департамента транспорта города Константина Лашенко. Вместо его имени теперь указан лишь контактный номер телефона.
Официальное назначение Константина Лашенко состоялось 1 июля 2025 года. До этого он несколько недель исполнял обязанности директора.
Напомним, что предыдущий директор, Вадим Шкабарня, покинул свой пост в начале апреля прошлого года. Его уход был спровоцирован жесткой критикой со стороны главы города Александра Скрябина.
Глава города поставил тогда экс-директору дептранса ультиматум, предоставив всего неделю на решение проблем с общественным транспортом. Главной претензией к работе предыдущего руководителя было систематическое нарушение графика движения автобусов в вечернее время.
Нынешняя ситуация с исчезновением имени директора департамента транспорта с официального сайта и заменой должности номером телефона вызывает как минимум недоумение. Горожане и эксперты ожидают разъяснений от администрации Ростова-на-Дону относительно причин этой необычной перемены и дальнейшей судьбы руководства транспортной сферы города.