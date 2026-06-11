На Дону аптеку оштрафовали за отпуск лекарств без рецептов и грубые нарушения

Фото: Нейросеть

В Сальске аптеку оштрафовали на четыре тысячи рублей за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта и другие нарушения. Росздравнадзор инициировал судебное разбирательство против аптеки ООО «Клевер».Основная претензия надзорного органа заключается в том, что аптека отпускала сильнодействующие препараты без рецептов врачей. В частности, без надлежащего оформления было выдано около 700 упаковок противоэпилептического препарата и 1563 упаковки противосудорожного. Отсутствовали также необходимые рецептурные бланки и записи в журнале учета.Кроме того, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения правил хранения лекарственных средств. Карантинная зона была оборудована некорректно, без разделения препаратов по категориям, а приборы для контроля температуры и влажности — термометры и гигрометры — не проходили необходимую поверку. В помещении для хранения препаратов, требующих особого контроля, гигрометр и вовсе отсутствовал. Особое беспокойство вызвало то, что сильнодействующие препараты хранились в заводских коробках на полу в ненадлежащих условиях.Проверка также показала отсутствие стандартных операционных процедур (СОПов), неутвержденный план обучения сотрудников и неназначенного ответственного за приемочный контроль. Было зафиксировано отсутствие в системе мониторинга сведений о выбытии рецептурных препаратов из оборота.Ситуацию усугубило то, что заведующая аптекой, несущая ответственность за отпуск лекарственных средств, работала без действующего сертификата специалиста или пройденной аккредитации.В итоге Арбитражный суд Ростовской области привлек организацию к административной ответственности и назначил штраф в размере четырех тысяч рублей.