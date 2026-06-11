На Дону аптеку оштрафовали за отпуск лекарств без рецептов и грубые нарушения
В Сальске аптеку оштрафовали на четыре тысячи рублей за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта и другие нарушения. Росздравнадзор инициировал судебное разбирательство против аптеки ООО «Клевер».
Основная претензия надзорного органа заключается в том, что аптека отпускала сильнодействующие препараты без рецептов врачей. В частности, без надлежащего оформления было выдано около 700 упаковок противоэпилептического препарата и 1563 упаковки противосудорожного. Отсутствовали также необходимые рецептурные бланки и записи в журнале учета.
Кроме того, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения правил хранения лекарственных средств. Карантинная зона была оборудована некорректно, без разделения препаратов по категориям, а приборы для контроля температуры и влажности — термометры и гигрометры — не проходили необходимую поверку. В помещении для хранения препаратов, требующих особого контроля, гигрометр и вовсе отсутствовал. Особое беспокойство вызвало то, что сильнодействующие препараты хранились в заводских коробках на полу в ненадлежащих условиях.
Проверка также показала отсутствие стандартных операционных процедур (СОПов), неутвержденный план обучения сотрудников и неназначенного ответственного за приемочный контроль. Было зафиксировано отсутствие в системе мониторинга сведений о выбытии рецептурных препаратов из оборота.
Ситуацию усугубило то, что заведующая аптекой, несущая ответственность за отпуск лекарственных средств, работала без действующего сертификата специалиста или пройденной аккредитации.
В итоге Арбитражный суд Ростовской области привлек организацию к административной ответственности и назначил штраф в размере четырех тысяч рублей.