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Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Астраханочка»

Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Астраханочка»
Лучшим игроком матча против «Астраханочки» признана капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова. За нее проголосовало большинство болельщиков команды «Ростов-Дона».

В донской столице игра «Ростов-Дона» против «Астраханочки» прошла 8 ноября. Капитан «желто-черных» забросила шесть мечей в ворота соперниц. Благодаря Манагаровой команда получала больше очков и победила «Астраханочку» со счетом 32:27.

В этом сезоне спортсменка показала отличные результаты. За 12 матчей отличилась 17 результативными подачами и 37 голами. И совершила 12 перехватов.

Следующая игра дончанок пройдет 14 ноября. ГК «Ростов-Дон» сыграет в Тольятти против «Лады».
Фото: ГК Ростов-Дон.
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