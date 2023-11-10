Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Астраханочка»

Фото: ГК Ростов-Дон.

Лучшим игроком матча против «Астраханочки» признана капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова. За нее проголосовало большинство болельщиков команды «Ростов-Дона».В донской столице игра «Ростов-Дона» против «Астраханочки» прошла 8 ноября. Капитан «желто-черных» забросила шесть мечей в ворота соперниц. Благодаря Манагаровой команда получала больше очков и победила «Астраханочку» со счетом 32:27.В этом сезоне спортсменка показала отличные результаты. За 12 матчей отличилась 17 результативными подачами и 37 голами. И совершила 12 перехватов.Следующая игра дончанок пройдет 14 ноября. ГК «Ростов-Дон» сыграет в Тольятти против «Лады».