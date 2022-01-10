«Ростов-Дон» на выезде крупно обыграл «Кубань»

Фото: ГК Ростов-Дон

После обидного поражения в Лиге Чемпионов ЕГФ жёлто-чёрные не оставили камня на камне от обороны соперника. Уже в первом тайме ростовчанки добились преимущества в десять голов (21:11), на чем интрига и закончилась.Второй тайм переломным не стал – вновь ростовский клуб наголову сильнее. Итог – лёгкая победа 45:26.По индивидуальным показателям у гостей результативнее всех играли Виктория Борщенко (13 мячей), Екатерина Зеленкова (6) и Кристина Кожокарь (5). У оппонента лучшими стали Анастасия Шавман и Милана Рзаева – по 4 гола.В таблице предварительного этапа российской Суперлиги «Ростов-Дон» занимает первую строчку из 6 в сильнейшей группе. Свой очередной поединок жёлто-чёрные проведут 15 января против «Боруссии» в Лиге Чемпионов ЕГФ на выезде.