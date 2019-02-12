ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде краснодарскую «Кубань»



Матчи между ростовскими и краснодарскими командами принято называть «дерби». И в женском гандболе это вполне справедливо. Против географических соседей оба клуба играют с утроенной энергией. В этот раз сильнее были ростовчанки.



Началось все с голов Анны Сень и Виктории Борщенко – 0:2 на старте. Ростовчанки по ходу первого тайма ведут в три гола (1:4, 2:5, 5:8, 8:11). «Желто-черные» держали дистанцию и не позволяли сопернику приблизиться. На перерыв клубы ушли при том же преимуществе команды гостей в три гола – 14:17.



Во второй половине игры «Кубань» изо всех сил старалась хоть немного приблизиться в счете, а «Ростов-Дон» продолжал держать дистанцию в 2-4 гола, экономя силы. В середине тайма краснодарские гандболистки сократили отрыв до минимума (22:23), но на большее у них не хватило сил. Подопечные Амброса Мартина забили несколько голов подряд и сняли все вопросы относительно победителя в матче. Итог – относительно простая победа «Ростов-Дона» - 29:26.



Самыми результативными игроками гостей стали Виктория Борщенко (6 голов и 100% КПД), Анна Сень, Лоис Аббинг и Валерия Маслова (по 5 попаданий). У «Кубани» самой меткой стала Диана Голуб (10 мячей).



В других матчах тура «Лада» (Тольятти) неожиданно легко превзошла «Астраханочку» (Астрахань) - 39:29, а «Звезда» (Звенигород) легко обыграла «Университет» (Ижевск) - 35:21.



Уже 15 февраля дончанки сыграют в Майкопе против «АГУ-АдыИФ». А пока у ростовчанок первое место и 34 очка из 34 возможных. Ближайшие домашние игры пройдут уже на следующей неделе: 20 февраля в рамках российской Суперлиги «Ростов-Дон» сразится с главным конкурентом, тольяттинской «Ладой», а 23-го – в Лиге чемпионов ЕГФ с французским «Мецом».