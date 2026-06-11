«Союзмультфильм» снова требует деньги от ИП из Ростовской области за «Чебурашку»

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В Ростовской области «Союзмультфильм снова судится с ИП из Ростовской области. Документ разместили в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Истцом выступила «Киностудия «Союзмультфильм». Всего от предпринимательницы требуют 200 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонаж «Чебурашка».Как выяснилось, ИП занимается деятельностью рекламных агентств.Но Арбитражный суд Ростовской области принял решение оставить без движения ход дела. Заявление было подано с нарушениями. Теперь «Союзмультфильму» придется устранить нюансы до 1 июля этого года. Иначе компания может остаться без денег.