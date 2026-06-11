Зерноград затопило: улицы превратились в реки после мощного ливня

Фото: соцсети Зерноградка

Жители Зернограда стали свидетелями настоящего водного коллапса. Улицы города буквально «поплыли» после мощного ливня, обрушившегося на донской регион вечером 11 июня. Проезжая часть и тротуары превратились в настоящие реки и озера, парализовав движение и доставив массу неудобств горожанам.Кадрами последствий стихии активно делятся очевидцы в социальных сетях. На опубликованных фото и видео видно, как одна из главных улиц города, улица Мира, оказалась практически полностью затоплена. Огромная водная масса протянулась от здания дома культуры и почти до самой местной администрации, превратив ее в подобие водного канала.Судя по свидетельствам очевидцев, автомобили с трудом перемещаются по затопленной проезжей части, буквально «плывя» по воде. Еще сложнее приходится пешеходам, для которых переход дороги через образовавшиеся «озера» стал настоящим испытанием. Остаться сухим при таких условиях практически невозможно.По прогнозам синоптиков, непогода на донском регионе только набирает обороты. Ожидается, что ливни, сопровождающиеся грозами и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, продлятся до утра 12 июня.