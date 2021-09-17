Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

«Ростов-Дон» обыграл в Лиге чемпионов «Бухарест»

«Ростов-Дон» обыграл в Лиге чемпионов «Бухарест»
После неожиданной осечки в чемпионате России «жёлто-чёрным» предстояло провести гостевой матч против очень серьёзного соперника. Игра сложилась для россиянок благоприятно – вторая победа есть.

Начало выдалось обескураживающим для хозяек. На скромный гол румынок «Ростов-Дон» ответил пятью своими – 1:5 уже в дебюте. Далее отрыв стабилизовался. После получаса игры гости были впереди - 13:9.

В начале второй половины игры «жёлто-чёрные» огорошили соперника восемью мячами подряд, и интрига на этом исчезла – 23:11. В концовке «Бухарест» немного подтянулся, но спастись шансов уже не было. Итог – неожиданно лёгкая победа подопечных Пера Юханссона, 30:27.

У ростовчанок сразу несколько гандболисток забили по четыре мяча – Юлия Манагарова, Анна Сень, Грас Заади, Эдуарда Аморим, Ярослава Фролова и Полина Кузнецова. У проигравших Эмили Арнтцен забила девять голов.

В других матчах тура французский «Мец» обыграли на выезде датский «Оденсе» - 27:21, а венгерский «Ференцварош» был сильнее хорватской «Подравки» - 33:27.

25 сентября «Ростов-Дон» будет принимать на своей площадке венгерский «Ференцварош».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.