«Ростов-Дон» обыграл в Лиге чемпионов «Бухарест»

После неожиданной осечки в чемпионате России «жёлто-чёрным» предстояло провести гостевой матч против очень серьёзного соперника. Игра сложилась для россиянок благоприятно – вторая победа есть.Начало выдалось обескураживающим для хозяек. На скромный гол румынок «Ростов-Дон» ответил пятью своими – 1:5 уже в дебюте. Далее отрыв стабилизовался. После получаса игры гости были впереди - 13:9.В начале второй половины игры «жёлто-чёрные» огорошили соперника восемью мячами подряд, и интрига на этом исчезла – 23:11. В концовке «Бухарест» немного подтянулся, но спастись шансов уже не было. Итог – неожиданно лёгкая победа подопечных Пера Юханссона, 30:27.У ростовчанок сразу несколько гандболисток забили по четыре мяча – Юлия Манагарова, Анна Сень, Грас Заади, Эдуарда Аморим, Ярослава Фролова и Полина Кузнецова. У проигравших Эмили Арнтцен забила девять голов.В других матчах тура французский «Мец» обыграли на выезде датский «Оденсе» - 27:21, а венгерский «Ференцварош» был сильнее хорватской «Подравки» - 33:27.25 сентября «Ростов-Дон» будет принимать на своей площадке венгерский «Ференцварош».