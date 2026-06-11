Фото: Яндекс такси

В Ростове взвинтили цены на такси из-за сильного ливня. 11 июня в донской столицы выпали значительные осадки.Проехать по центру города обойдется в тысячу рублей. При обычной погоде маршрут от Центрального рынка до площади Гагарина обошлось бы в 300-400 рублей. Жители города хватаются за головы, как с такими ценами добраться домой. Общественный транспорт ходит с трудом, если ходит то салоны автобусов переполнены.Жителей Суворовского района ждут неприятные новости. Теперь поездка от центрального рынка стоит более двух тысяч рублей. К тому же, время ожидания и сама поездка увеличились в несколько раз.-Это настоящий кошмар, - возмущается местная жительница. - В дождь невозможно дождаться автобуса, а стоимость такси просто зашкаливает.