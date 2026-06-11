После отставки директора дептранса Ростова и.о назначили Евгения Романцова

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После того как директор департамента транспорта Ростова Константин Лашенко покинул свой пост, исполняющим обязанности был назначен Евгений Романцов. Об этом DonDay сообщили в дептрансе.До назначения Романцова заместителем директора департамента транспорта работал Евгений Романцов. После ухода Лашенко он занял его должность.В начале июня с официального сайта департамента транспорта исчезло имя Константина Лашенко. Подробности его ухода не разглашаются. Официальное назначение Лашенко на должность директора департамента транспорта состоялось первого июля 2025 года. За несколько недель до этого он временно исполнял обязанности руководителя.