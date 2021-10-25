Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

«Ростов-Дон» крупно обыграл «Кубань»

«Ростов-Дон» крупно обыграл «Кубань»
Игры между «Ростов-Доном» и «Кубанью» по традиции именуют южным дерби, но со спортивной точки зрения матч не имеет никакой интриги – ростовчанки наголову сильнее, а результат известен заранее.

В первом тайме краснодарки хорошо бились. Разница в счёте не была катастрофической – всего 3-4 гола. «Ростов-Дон» мог себе позволить ротацию состава. После первого тайма «жёлто-чёрные» впереди всего на четыре гола – 15:11.

Второй отрезок встречи прошёл с более значимым преимуществом ростовчанок. Тренерский штаб вице-чемпиона страны дал поиграть гандболисткам ближайшего резерва, но даже «лавочницы» были намного сильнее. В итоге «Ростов-Дон» берёт ожидаемую победу, 35:22.
Самой результативной в этот вечер стала Юлия Манагарова - 8 мячей (100% точности).

В таблице российской Суперлиги «Ростов-Дон» продолжает идти на первом месте. Теперь дружине Пера Юханссона нужно сыграть в Лиге чемпионов с датским «Эсбьергом» в гостях. Игра намечена на 31 октября.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.