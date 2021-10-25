«Ростов-Дон» крупно обыграл «Кубань»

Игры между «Ростов-Доном» и «Кубанью» по традиции именуют южным дерби, но со спортивной точки зрения матч не имеет никакой интриги – ростовчанки наголову сильнее, а результат известен заранее.В первом тайме краснодарки хорошо бились. Разница в счёте не была катастрофической – всего 3-4 гола. «Ростов-Дон» мог себе позволить ротацию состава. После первого тайма «жёлто-чёрные» впереди всего на четыре гола – 15:11.Второй отрезок встречи прошёл с более значимым преимуществом ростовчанок. Тренерский штаб вице-чемпиона страны дал поиграть гандболисткам ближайшего резерва, но даже «лавочницы» были намного сильнее. В итоге «Ростов-Дон» берёт ожидаемую победу, 35:22.Самой результативной в этот вечер стала Юлия Манагарова - 8 мячей (100% точности).В таблице российской Суперлиги «Ростов-Дон» продолжает идти на первом месте. Теперь дружине Пера Юханссона нужно сыграть в Лиге чемпионов с датским «Эсбьергом» в гостях. Игра намечена на 31 октября.