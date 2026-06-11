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Пробки в Ростове вечером 11 июня достигли девяти баллов

Пробки в Ростове вечером 11 июня достигли девяти баллов
Вечером 11 июня Ростов оказался скован девятибалльными пробками. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт» на 18:00.

Сильнее всего движение затруднено в центре донской столицы. Красным на карте отмечены Ворошиловский и Буденновский проспекты, а также улицы Красноармейская, Соколова, Большая Садовая, Текучева, Максима Горького, Обороны и Варфоломеева.

Кроме того, в городе зафиксированы ДТП на Комсомольской площади, улице Михаила Нагибина и Киргизской.

Ситуацию на дорогах осложняют осадки. По данным Гидрометцентра, с 17:00 до 19:00 11 июня в южной и западной частях Ростова-на-Дону прогнозируются сильные дожди.

Водителям стоит учитывать дорожную обстановку и по возможности отказаться от поездок на машине в час пик.
Фото: Яндекс Карты
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