Пробки в Ростове вечером 11 июня достигли девяти баллов

Фото: Яндекс Карты

Вечером 11 июня Ростов оказался скован девятибалльными пробками. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт» на 18:00.Сильнее всего движение затруднено в центре донской столицы. Красным на карте отмечены Ворошиловский и Буденновский проспекты, а также улицы Красноармейская, Соколова, Большая Садовая, Текучева, Максима Горького, Обороны и Варфоломеева.Кроме того, в городе зафиксированы ДТП на Комсомольской площади, улице Михаила Нагибина и Киргизской.Ситуацию на дорогах осложняют осадки. По данным Гидрометцентра, с 17:00 до 19:00 11 июня в южной и западной частях Ростова-на-Дону прогнозируются сильные дожди.Водителям стоит учитывать дорожную обстановку и по возможности отказаться от поездок на машине в час пик.