Экс-гендиректор ростовского «ВАНТ» Надежда Чабанова экстрадирована в Россию из ОАЭ

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Бывший генеральный директор ростовского строительного концерна «ВАНТ» Надежда Чабанова, обвиняемая в многомиллионном мошенничестве, доставлена в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.В отношении Чабановой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, с 2003 по 2009 год она вместе с бывшим супругом Валерием Чабановым обещала жителям Ростова-на-Дону построить многоэтажные жилые дома в центре города. Однако ни один из заявленных проектов так и не был реализован. При этом, как установило следствие, супруги знали, что у компании отсутствуют необходимые разрешительные документы, делавшие строительство невозможным.Жертвами «мошенников» стали 235 дольщиков. Общий размер причиненного ущерба превысил 322 миллиона рублей.После того как преступная схема вскрылась, оба фигуранта скрылись за границей: Валерий Чабанов уехал в Таиланд, а его уже бывшая супруга — в ОАЭ. По поручению Генпрокуратуры России они были объявлены в международный розыск.Как сообщил источник DonDay, Надежду Чабанову задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов, после чего экстрадировали в Россию. Судебный процесс над ней пройдет в Ростовской области.Валерия Чабанова задержали еще в 2016 году в Таиланде. В апреле 2017 года Кировский районный суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения. Позже предприятие «ВАНТ» было признано банкротом, а в декабре 2019 года банкротом стал и сам Чабанов — по иску «Сбербанка России», которому он задолжал более трех миллиардов рублей.