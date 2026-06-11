Экс-гендиректор ростовского «ВАНТ» Надежда Чабанова экстрадирована в Россию из ОАЭ
Бывший генеральный директор ростовского строительного концерна «ВАНТ» Надежда Чабанова, обвиняемая в многомиллионном мошенничестве, доставлена в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В отношении Чабановой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, с 2003 по 2009 год она вместе с бывшим супругом Валерием Чабановым обещала жителям Ростова-на-Дону построить многоэтажные жилые дома в центре города. Однако ни один из заявленных проектов так и не был реализован. При этом, как установило следствие, супруги знали, что у компании отсутствуют необходимые разрешительные документы, делавшие строительство невозможным.
Жертвами «мошенников» стали 235 дольщиков. Общий размер причиненного ущерба превысил 322 миллиона рублей.
После того как преступная схема вскрылась, оба фигуранта скрылись за границей: Валерий Чабанов уехал в Таиланд, а его уже бывшая супруга — в ОАЭ. По поручению Генпрокуратуры России они были объявлены в международный розыск.
Как сообщил источник DonDay, Надежду Чабанову задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов, после чего экстрадировали в Россию. Судебный процесс над ней пройдет в Ростовской области.
Валерия Чабанова задержали еще в 2016 году в Таиланде. В апреле 2017 года Кировский районный суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения. Позже предприятие «ВАНТ» было признано банкротом, а в декабре 2019 года банкротом стал и сам Чабанов — по иску «Сбербанка России», которому он задолжал более трех миллиардов рублей.