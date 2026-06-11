Электропоезд насмерть сбил мужчину на перегоне в Ростовской области

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Жизнь 30-летнего жителя Таганрога оборвалась в результате трагического инцидента на железной дороге. По сообщению пресс-службы УТ МВД России по СКФО, в днем 10 июня на перегоне «Таганрог-Морская» электропоезд совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.Предварительная причина произошедшего, по данным правоохранительных органов, кроется в нарушении правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские оперативно установили личность погибшего.Данный случай является очередным напоминанием о высокой опасности, связанной с железнодорожными путями, и о важности неукоснительного соблюдения мер предосторожности. Сотрудники транспортной полиции призывают граждан:Сохранять максимальную бдительность: Находясь вблизи железной дороги, необходимо быть предельно внимательным. Прослушивание музыки в наушниках, а также использование мобильных телефонов и других гаджетов могут отвлечь от потенциальной опасности.Переходить пути только в специально отведенных местах: Использование пешеходных мостов, тоннелей и переездов является единственным безопасным способом пересечения железнодорожных путей.Проявлять особую осторожность на станциях без переходов: В случаях отсутствия оборудованных переходов, переходить пути следует по настилам, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.Правоохранительные органы в очередной раз подчеркивают: безопасность на железной дороге зависит от сознательности каждого. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, соблюдая установленные правила.