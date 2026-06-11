Поклонники сравнили дочь Анастасии Костенко с ростовской моделью
Поклонники сравнили дочь Анастасии Костенко с ростовской моделью.
Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова, опубликовала ролик, где объяснила, что семья ласково называет дочку Милашкой из-за её милой внешности. На видео семилетняя Милана позирует в школьной форме.
В комментариях под постом поклонники ростовской модели отметили, что девочка очень похожа на свою маму. Некоторые пользователи написали о поразительном сходстве, а другие предположили, что дочь может построить карьеру модели, как и её мама.
«Самая красивая из всех», «Ох уж эти ямочки на щёчках», «Копия мамы, взгляд напоминает Настю», «Модель будущая», «Мальчишки, берегитесь», «Кукла, просто красавица» — такие комментарии оставили фанаты.
За 10 лет брака с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым модель родила четверых детей: семилетнюю Милану, шестилетнюю Еву, четырёхлетнего Алексея и двухлетнего Ярослава.