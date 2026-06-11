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Четырехлетнему азовчанину в первые дни сбора крови помогли десятки жителей региона

Четырехлетнему азовчанину в первые дни сбора крови помогли десятки жителей региона

В Ростове-на-Дону началась активная сдача крови для четырехлетнего азовчанина Захара Пичугина, который болеет острым лейкозом. В первые дни сбора крови мальчика поддержали более 80 человек со всей Ростовской области.

О состоянии здоровья азовчанина стало известно в понедельник, 8 июня. Захара Пичугина сразу же положили на лечение в одну из ростовских больниц. Сейчас состояние ребенка, со слов родителей, крайне слабое. Ему тяжело даже подняться с кровати.

Донором для Захара Пичугина может стать каждый. Мальчику подходит кровь с любым резус-фактором. Центр сдачи крови находится в Ростове-на-Дону на улице Ченцова, 63Б/71.
Фото: Дондей.
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