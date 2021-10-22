«Ростов-Дон» переиграл «Боруссию» из Дортмунда

Донские гандболистки в Лиге Чемпионов взяли верх над чемпионом Германии – 37:27. Идущий на первом месте в своей группе «Ростов-Дон» принимал дортмундскую «Боруссию», клуб из города-побратима.В первой части игры «Ростов-Дон» сразу же завладел преимущество и не отпускал его почти до самого конца встречи. Первые тридцать минут матча завершили со счетом 17:11. Во второй половине игры дончанки ещё немного нарастили отрыв, а в концовке поиграли даже гандболистки ближайшего резерва. Результат – нетрудная победа «Ростов-Дона» 37:27.Лучшей в этот вечер стала Грас Заади – 8 мячей. По 5 раз отличились Ярослава Фролова, Полина Кузнецова и Юлия Манагарова. У гостей 6 попаданий у Мии Чоке.В остальных играх дня «Эсбьерг» (Дания) на выезде обыграл «Подравку» (Хорватия) 27:26, «Дьёр» (Венгрия) был сильнее «Метца» (Франция) 33:29, ЦСКА (Москва, Россия) переиграл «Кристиансанд» (Норвегия) 27:24, а «Ференцварош» (Венгрия) превзошёл «Брест» (Франция) 28:27.Свой очередной матч в Лиге Чемпионов желто-черные сыграют 31 октября на выезде с датским «Эсбьергом». А 26 числа в рамках российской Суперлиги «Ростов-Дон» сразится дома с краснодарской «Кубанью».