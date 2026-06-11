Имущество разорившейся фармацевтической компании из Ростова снова выставлено на торги

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В Ростове-на-Дону вновь пытаются продать имущественный комплекс межбольничной аптеки, принадлежавший ООО «Лесан Фарма». Сообщение о проводимом аукционе появилось на сайте «Торги России».На продажу выставлены земельный участок площадью 2000 квадратных метров и здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, расположенные по адресу: ул. Днепроградская, 60. Компания «Лесан Фарма», зарегистрированная в 2008 году, оказалась в состоянии банкротства в сентябре 2025 года. За время своей деятельности компания участвовала в 192 арбитражных делах на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей, выступая преимущественно истцом по спорам о неисполнении обязательств. Резкий рост сумм дел в 2025 году, вероятно, указывает на приближающееся банкротство.С момента объявления банкротства имущество компании регулярно выставляется на торги. В этот раз стартовая цена комплекса составила 88 миллионов рублей. Это значительно ниже прежней цены, когда имущество пытались продать почти за 100 миллионов рублей, но покупателя тогда не нашлось.Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 июля. Итоги торгов будут подведены в тот же день.