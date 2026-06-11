Имущество разорившейся фармацевтической компании из Ростова снова выставлено на торги
В Ростове-на-Дону вновь пытаются продать имущественный комплекс межбольничной аптеки, принадлежавший ООО «Лесан Фарма». Сообщение о проводимом аукционе появилось на сайте «Торги России».
На продажу выставлены земельный участок площадью 2000 квадратных метров и здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, расположенные по адресу: ул. Днепроградская, 60. Компания «Лесан Фарма», зарегистрированная в 2008 году, оказалась в состоянии банкротства в сентябре 2025 года. За время своей деятельности компания участвовала в 192 арбитражных делах на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей, выступая преимущественно истцом по спорам о неисполнении обязательств. Резкий рост сумм дел в 2025 году, вероятно, указывает на приближающееся банкротство.
С момента объявления банкротства имущество компании регулярно выставляется на торги. В этот раз стартовая цена комплекса составила 88 миллионов рублей. Это значительно ниже прежней цены, когда имущество пытались продать почти за 100 миллионов рублей, но покупателя тогда не нашлось.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 июля. Итоги торгов будут подведены в тот же день.