«Ростов-Дон» одержал победу в матче с «Кубанью»

Донские гандболистки превзошли краснодарскую команду – 36:33.После трудной игры в Лиге Чемпионов ростовчанкам предстояло вернуться к чемпионату России. Ослабленная «Кубань» сумели создать немало трудностей чемпиону, хотя мало кто мог этого ожидать. «Южное дерби» получилось в этот раз настоящим, хотя в последние годы оно никак не тянуло на такую громкую вывеску.По заявке «Ростов-Дона» на матч было понятно, что Пер Юханссон не считает оппонента ровней – лидеры коллектива Анна Вяхирева и Юлия Манагарова отдыхали, а Анна Сень и Ксения Макеева сыграли не более 20 минут каждая.С самого начала игра была почти равной. По крайне мере, так виделось со стороны. До середины тайма «Кубань» владела инициативой и вела в счёте. Но всё же подшефные Пера Юханссона играли чуть быстрее и бросали по воротам чуть точнее - это сказалось ближе к перерыву. После тридцати минут игры жёлто-чёрные вели в счёте 17:15 – весьма скромно, учитывая большую разницу в классе.Во втором тайме «Кубань» упорно не желала выбрасывать белый флаг. Интрига жила до финальной сирены, а отрыв порой сокращался до всего одного гола. «Ростов-Дон» дал поиграть игрокам ближайшего резерва, но всё равно победил, однако выигрыш это не был простым – всего 36:33.У донской команды по пять мячей забросили Виктория Борщенко, Анна Лагерквист, Владлена Бобровникова, Грас Заади, Кристина Кожокарь и Катарина Крпеж-Шлезак. У «Кубани» 8 раз точно бросила Диана Голуб. Основной голкипер «Ростов-Дона» Виктория Калинина отбила 45 % бросков по своим воротам (9 из 20).В таблице чемпионата российской Суперлиги у «Ростов-Дона» 10 побед из 10 возможных и, разумеется, первое место.Свой очередной матч ростовчанки проведут в гостях. В Лиге Чемпионов «Ростов-Дон» сразится с чемпионом Дании «Эсбьергом».