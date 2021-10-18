«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в гостях

После непростой гостевой игры против «Будучности» «жёлто-чёрные» вернулись к чемпионату России. Матч в Московской области получился не самым сложным – ростовчанки ожидаемо победили.Примерно половину первого тайма была равная борьба. Затем вице-чемпион завладел инициативой и стал отрываться в счёте. Однако перед самым перерывом «Звезда» забила три гола подряд и сравняла счёт – 13:13 после получаса игры. В начале второго тайма «Ростов-Дон» забил свою «тройку», сразу оторвавшись в счёте. Разница сохранялась практически весь матч, а иногда даже вырастала до пяти мячей. Итог – ожидаемая победа южанок, 28:24.По личной статистике, француженка Грас Заади стала самой результативной – 8 голов. По 4 раза поразили цель Эдуарда Аморим и Юлия Манагарова. У хозяев 5 мячей забросила Марианна Егорова.В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги «Ростов-Дон» идёт на первом месте. Свою очередную игру подопечные Пера Юханссона проведут в Ростове-на-Дону 23 октября, когда в рамках Лиги чемпионов будут принимать дортмундскую «Боруссию» (Германия).