У начальника пожарного караула из Ростовской области сгорел дом
В Ростовской области начальник караула пожарной части потерял дом. На глазах у пожарного, который спасал людей, сгорел его дом. Историю о пожарном опубликовал портал Donday.ru
Роману Рахматулину 21 год, и последние два года он работает в пожарной части в Верхнедонском районе. В детстве он потерял отца и рано стал опорой для матери и сестер. В школьные годы он спас соседку из пожара, и это определило его выбор профессии.
Днем 7 июня, занимаясь хозяйством, Роман услышал треск и понял, что горит крыша его дома. Он спас собаку и котов, обесточил дом и начал выносить ценные вещи. Вскоре огонь перекинулся на гараж, но Роман успел спасти машину и вещи. В считанные минуты дом и гараж сгорели.
Из-за стресса у матери поднялось давление, и ей потребовалась помощь медиков. Эксперты оценили ущерб и сказали, что дом восстановлению не подлежит.
Коллеги и администрация села помогли Роману собрать деньги и инструменты для разбора завалов. Роман планирует восстановить дом, хотя условия пока тяжелые. Он надеется на поддержку неравнодушных людей, чтобы осуществить свою мечту.
Роман не раз спасал других, тушил лесные пожары и возгорания после атаки беспилотников. Но теперь сам нуждается в помощи. Вы можете помочь ему, написав на почту редакции dondayglavred@yandex.ru.