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«Ростов» договорился о переходе защитника «Химок» Боженова

«Ростов» договорился о переходе защитника «Химок» Боженова
Защитник «Химок» пополнит состав ростовского клуба в зимнее трансферное окно. Об этом стало известно 16 октября.

Как сообщает Чемпионат.com, клубы уже договорились о переходе 19-летнего крайнего защитника Кирилла Боженова из подмосковной команды в «Ростов».

Напомним, перед закрытием осеннего трансферного окна состав донской команды уже пополнили три футболиста. За донскую команду будут играть хавбеки Понтус Альмквист и Армин Гигович, а также защитник Денис Терентьев. Впрочем, понесла команда и потери. Алексей Ионов перешел в «Краснодар», а Дмитрий Чистяков - в «Зенит».

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