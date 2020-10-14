«Ростов» договорился о переходе защитника «Химок» Боженова

Защитник «Химок» пополнит состав ростовского клуба в зимнее трансферное окно. Об этом стало известно 16 октября.Как сообщает Чемпионат.com, клубы уже договорились о переходе 19-летнего крайнего защитника Кирилла Боженова из подмосковной команды в «Ростов».Напомним, перед закрытием осеннего трансферного окна состав донской команды уже пополнили три футболиста. За донскую команду будут играть хавбеки Понтус Альмквист и Армин Гигович, а также защитник Денис Терентьев. Впрочем, понесла команда и потери. Алексей Ионов перешел в «Краснодар», а Дмитрий Чистяков - в «Зенит».