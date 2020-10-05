Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов перешел в состав «Краснодара»

В состав футбольного клуба «Краснодар» перешел защитник «Ростова». Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе донской команды.По трансферу 27-летнего защитника «желто-синие» достигли соглашения с «Краснодаром». Теперь бэк покинет клуб и будет играть за кубанскую команду.В составе «Ростова» Чернов играет с 2019 года. Он провел за команду 54 матча, в которых забил только один гол и сделал четыре голевые передачи. Учитывая последние поражения ростовского клуба, видимо, там решили, что им нужны более сильные игроки.