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Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов перешел в состав «Краснодара»

Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов перешел в состав «Краснодара»
В состав футбольного клуба «Краснодар» перешел защитник «Ростова». Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе донской команды.

По трансферу 27-летнего защитника «желто-синие» достигли соглашения с «Краснодаром». Теперь бэк покинет клуб и будет играть за кубанскую команду.

В составе «Ростова» Чернов играет с 2019 года. Он провел за команду 54 матча, в которых забил только один гол и сделал четыре голевые передачи. Учитывая последние поражения ростовского клуба, видимо, там решили, что им нужны более сильные игроки.

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