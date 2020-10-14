Три игрока присоединились к составу ФК «Ростов»

К составу футбольного клуба «Ростов» присоединились три игрока. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе донской команды.Так, за «желто-синих» теперь будут играть шведские полузащитники Понтус Альмквист и Армин Гигович, а также защитник Денис Терентьев. С этого дня трансферное окно для «Ростова» закрыто и в ближайшее время никаких пополнений в составе ожидать не стоит.21-летний Понтус Альмквист выступал за сборную Швеции. В 2017 году он перешел в «Норчелинг», где демонстрировал хорошие результате. С донской командой молодой спортсмен заключил контракт на пять лет.Армин Гигович также начал свою карьеру в молодежном составе. 18-летний хавбэк выступал за клуб «Хельсинборг». За «желто-синих» спортсмен будет играть минимум пять лет.Денис Терентьев уже имеет опыт в составе «Ростова». 28-летний защитник выступал за них с 2015 по 2017 год, после чего вернулся в «родной» петербургский «Зенит».