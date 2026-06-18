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«Ростов» арендует вратаря «Краснодара» Даниила Голикова

«Ростов» арендует вратаря «Краснодара» Даниила Голикова

Футбольный клуб «Ростов» арендует на сезон-2026/27 голкипера «Краснодара» Даниила Голикова.

Вратарь перейдет в донской клуб без права выкупа, сообщает журналист Иван Карпов.

Даниил Голиков провел 48 игр в Первой и во Второй лиге, отразив под 70% ударов. Вторую половину минувшего сезона 22-летний голкипер провел в аренде в «Челябинске».

Ранее донской клуб покинул вратарь Даниил Одоевский. Также, вероятно, команду покинет голкипер Хидает Ханкич.
Фото: ФК Краснодар
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