«Ростов» арендует вратаря «Краснодара» Даниила Голикова
Футбольный клуб «Ростов» арендует на сезон-2026/27 голкипера «Краснодара» Даниила Голикова.
Вратарь перейдет в донской клуб без права выкупа, сообщает журналист Иван Карпов.
Даниил Голиков провел 48 игр в Первой и во Второй лиге, отразив под 70% ударов. Вторую половину минувшего сезона 22-летний голкипер провел в аренде в «Челябинске».
Ранее донской клуб покинул вратарь Даниил Одоевский. Также, вероятно, команду покинет голкипер Хидает Ханкич.