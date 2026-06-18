Стали известны детали пожаров после атаки БПЛА на Дону

- Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, - сообщает губернатор.

Фото: Дондей

Подробности пожаров после атаки БПЛА на Дону сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось 18 июня.В результате атаки беспилотников на Ростовскую область загорелись два коммерческих объекта.Один пожар возник в Красносулинском районе после падения обломков БПЛА. Сейчас возгорание уже ликвидировали.Еще один пожар произошел в городе Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы.Также на железнодорожной станции Гуково был поврежден тепловоз.К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Гуково погиб один человек. Еще двое получили ранения.За ночь и утро 18 июня над Ростовской областью уничтожили около 60 БПЛА. Беспилотники самолетного типа перехватили в Каменске-Шахтинском, а также в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.