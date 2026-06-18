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Стали известны детали пожаров после атаки БПЛА на Дону

Стали известны детали пожаров после атаки БПЛА на Дону
Подробности пожаров после атаки БПЛА на Дону сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось 18 июня.

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область загорелись два коммерческих объекта.

Один пожар возник в Красносулинском районе после падения обломков БПЛА. Сейчас возгорание уже ликвидировали.

Еще один пожар произошел в городе Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы.

- Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, - сообщает губернатор.


Также на железнодорожной станции Гуково был поврежден тепловоз.

К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Гуково погиб один человек. Еще двое получили ранения.

За ночь и утро 18 июня над Ростовской областью уничтожили около 60 БПЛА. Беспилотники самолетного типа перехватили в Каменске-Шахтинском, а также в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.
Фото: Дондей
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