Стали известны детали пожаров после атаки БПЛА на Дону
Подробности пожаров после атаки БПЛА на Дону сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось 18 июня.
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область загорелись два коммерческих объекта.
Один пожар возник в Красносулинском районе после падения обломков БПЛА. Сейчас возгорание уже ликвидировали.
Еще один пожар произошел в городе Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы.
Также на железнодорожной станции Гуково был поврежден тепловоз.
К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Гуково погиб один человек. Еще двое получили ранения.
За ночь и утро 18 июня над Ростовской областью уничтожили около 60 БПЛА. Беспилотники самолетного типа перехватили в Каменске-Шахтинском, а также в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.