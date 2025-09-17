Фото: ФК Ростов

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич может покинуть клуб уже зимой. Австрийские клубы проявляют интерес к футболисту. Об этом сообщили инсайдеры.В сезоне-2024/25 боснийский вратарь перешёл в донской клуб за девять миллионов рублей. За это время он принял участие в трёх матчах, пропустив пять мячей. Ханкич редко выходит на поле и пока не продемонстрировал выдающихся результатов.Из-за этого его стоимость с каждым годом падает. На 25 августа 2025 года она составляет 400 тысяч евро, что намного меньше, чем годом ранее, — тогда она достигала 750 тысяч евро.Контракт Ханкича с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Но если австрийские клубы предложат ему более выгодные условия, он может покинуть команду до истечения срока соглашения.