Ростовский ипподром стал выявленным объектом культурного наследия

- До революции здесь активно проходила жизнь ростовчан: например, первый футбольный матч в городе 1907-м провели именно на ипподроме, но это был не просто спортивный объект! У территории и архитектурная, и ландшафтная ценность - это по сути достопримечательное место, - отметил Андрей Фатеев.

Фото: Андрей Фатеев

Ростовский ипподром получил статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом 18 июня сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.Решение приняли на заседании рабочей группы областного комитета по охране объектов культурного наследия.В настоящий момент комитет по охране ОКН занимается подготовкой всех необходимых документов.Напомним, в конце 2025 года стало известно о возможном закрытии единственного ипподрома в Ростовской области. Собственник объекта заявил о прекращении его работы. Коневладельцам дали месяц, чтобы вывезти лошадей и личные вещи.Территорию в центре Ростова планировали застроить многоэтажными домами.Однако представители конного сообщества не стали мириться с ситуацией. Они привлекли внимание СМИ и обратились в Генпрокуратуру. Конники попросили проверить законность сделки по продаже территории, которая, по их мнению, не должна была переходить в частные руки.В начале апреля суд Краснодара признал сделку незаконной. Территорию, предназначенную для испытания лошадей, передали в собственность государства.