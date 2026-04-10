Футбольный клуб «Ростов» может покинуть австрийский вратарь Хидает Ханкич

Австрийский вратарь Хидает Ханкич может покинуть футбольный клуб «Ростов». Его контракт с командой истекает 30 июня 2026 года, и пока нет информации о его продлении. Однако есть вероятность, что Ханкич продолжит карьеру в Австрии, где к нему проявляют интерес ведущие клубы Бундеслиги.В зимнее трансферное окно вратаря хотел приобрести греческий «Атромитос», но сделка сорвалась. Прошлым летом также рассматривался переход в турецкий «Серик», но Ханкич остался в «Ростове».Ханкич перешёл в «Ростов» в сезоне-2024/25 за 9 млн рублей и стал третьим вратарём команды. Но он так и не получил возможности проявить себя на поле, сыграв лишь 2 матча в РПЛ. На этой позиции также выступают Рустам Ятимов и Даниил Одоевский. Из-за недостатка игровой практики и застоя в карьере Ханкич потерял в цене. Сейчас его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро, тогда как раньше она доходила до 750 тысяч евро.