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Футбольный клуб «Ростов» намерен выкупить права на вратаря Хидайета Ханкича

Футбольный клуб «Ростов» намерен выкупить права на вратаря Хидайета Ханкича
Футбольный клуб «Ростов» намерен выкупить права на вратаря Хидайета Ханкича, который ранее выступал за болгарский клуб «Ботев». Информирует издание «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что «желто-синие» завершат сделку по переходу Ханкича в ближайшее время. Ранее уже была достигнута договорённость о трансфере, сумма которого составит 100 тысяч евро. Сейчас стороны обсуждают последние детали перехода.

Ханкич начал свою карьеру в Чехии, где в 2014 году дебютировал в первой лиге за клуб «Млада-Болеслав». В 2019 году он перешёл в румынский клуб «Ботошани», выступающий в первой лиге. В 2021 году Ханкич стал новым игроком клуба «Ботев Пловдив», также выступающего в первой лиге.
Фото: ФК Ростов соцсети
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