Фото: ФК Ростов соцсети

Футбольный клуб «Ростов» намерен выкупить права на вратаря Хидайета Ханкича, который ранее выступал за болгарский клуб «Ботев». Информирует издание «Спорт-Экспресс».Ожидается, что «желто-синие» завершат сделку по переходу Ханкича в ближайшее время. Ранее уже была достигнута договорённость о трансфере, сумма которого составит 100 тысяч евро. Сейчас стороны обсуждают последние детали перехода.Ханкич начал свою карьеру в Чехии, где в 2014 году дебютировал в первой лиге за клуб «Млада-Болеслав». В 2019 году он перешёл в румынский клуб «Ботошани», выступающий в первой лиге. В 2021 году Ханкич стал новым игроком клуба «Ботев Пловдив», также выступающего в первой лиге.