За убийство собутыльника суд в Ростове вынес приговор 30-летнему мужчине из Краснодарского края
За убийство собутыльника суд в Ростове вынес приговор 30-летнему мужчине из Краснодарского края.
По информации пресс-службы СУ СКР по Ростовской области, в октябре 2025 года осуждённый был в Советском районе города вместе с 39-летним знакомым. Мужчины распивали спиртное и между ними возник спор, который превратился в конфликт.
Во время ссоры осуждённый нанёс своему знакомому удар обухом топора по голове, а затем несколько раз ударил ножами по телу. Потерпевший, 39-летний мужчина, скончался на месте от полученных ран.
После совершения преступления кубанец скрылся, но был задержан на следующий день. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 2 лет ограничения свободы.