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За убийство собутыльника суд в Ростове вынес приговор 30-летнему мужчине из Краснодарского края.По информации пресс-службы СУ СКР по Ростовской области, в октябре 2025 года осуждённый был в Советском районе города вместе с 39-летним знакомым. Мужчины распивали спиртное и между ними возник спор, который превратился в конфликт.Во время ссоры осуждённый нанёс своему знакомому удар обухом топора по голове, а затем несколько раз ударил ножами по телу. Потерпевший, 39-летний мужчина, скончался на месте от полученных ран.После совершения преступления кубанец скрылся, но был задержан на следующий день. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 2 лет ограничения свободы.