Последствия атаки БПЛА на Дону 18 июня

Фото: Дондей

Ночью и утром над регионом уничтожили около 60 БПЛА. Дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах. Также беспилотники перехватили в Каменске-Шахтинском.К сожалению, атака не обошлась без жертв и последствий на земле.В Гуково в результате атаки БПЛА погиб один человек. Еще двое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.Пострадавшими при атаке оказались сотрудники грузовой станции вокзала Гуково. Также в городе на железнодорожной станции получил повреждения тепловоз.После атаки зафиксировали два возгорания на коммерческих объектах. Один пожар возник в Красносулинском районе после падения обломков дрона. Его уже ликвидировали.Еще одно возгорание произошло в Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы. Уточняется, что при пожарах пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась.