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Последствия атаки БПЛА на Дону 18 июня

Последствия атаки БПЛА на Дону 18 июня
Ночью и утром над регионом уничтожили около 60 БПЛА. Дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах. Также беспилотники перехватили в Каменске-Шахтинском.

К сожалению, атака не обошлась без жертв и последствий на земле.

В Гуково в результате атаки БПЛА погиб один человек. Еще двое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние врачи оценили как средней тяжести.

Пострадавшими при атаке оказались сотрудники грузовой станции вокзала Гуково. Также в городе на железнодорожной станции получил повреждения тепловоз.

После атаки зафиксировали два возгорания на коммерческих объектах. Один пожар возник в Красносулинском районе после падения обломков дрона. Его уже ликвидировали.

Еще одно возгорание произошло в Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы. Уточняется, что при пожарах пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась.
Фото: Дондей
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