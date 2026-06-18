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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 21 июня. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Непогода ожидается местами по области. Она прогнозируется с 10:00 до 13:00 и до конца суток 18 июня. Также неблагоприятные условия сохранятся 19, 20 и 21 июня.По данным синоптиков, возможны ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 метров в секунду.В этот период есть риск ЧС и происшествий. Они могут быть связаны с обрывами линий связи и электропередачи. Также возможны перебои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Кроме того, непогода может нарушить работу систем жизнеобеспечения, ливневок и дренажных систем. В пониженных участках возможны подтопления.Жителям рекомендуют быть осторожными на улице. Также стоит держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин.