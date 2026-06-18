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Названы районы Ростовской области, где сбили БПЛА 18 июня

Названы районы Ростовской области, где сбили БПЛА 18 июня
Стало известно, в каких районах Ростовской области сбили беспилотники 18 июня. Информацию сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, силы ПВО перехватили дроны в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах. Также воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском.

К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Гуково погиб один человек. Еще двое получили ранения.

Также на железнодорожной станции Гуково был поврежден тепловоз.

Кроме того, произошли два пожара на коммерческих объектах. В Красносулинском районе возгорание уже потушили. В Гуково на месте пожара продолжают работать экстренные службы.
Фото: Дондей
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