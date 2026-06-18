Ростовский зоопарк принял в дар пушистую корову «шотландку»

Фото: Ростовский зоопарк

Настоящее пополнение случилось в Ростовском-на-Дону зоопарке. Из Западной Сибири прибыла очаровательная семимесячная корова породы Хайленд по кличке Бусинка. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Бусинка стала новой компаньонкой для молодого бычка той же породы, который уже обитает в зоопарке с декабря прошлого года.Бусинка, родом из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», временно размещена в отдельном вольере. Она пройдет карантин, необходимый для безопасности животного и проверки на отсутствие заболеваний. Если период адаптации пройдет успешно, Бусинка будет готова присоединиться к своему новому соседу.Коровы породы Хайленд славятся своей уникальной, самой длинной среди крупного рогатого скота, шерстью. Этот густой покров, состоящий из двух слоев – длинного, маслянистого и водоотталкивающего верхнего, и короткого, пушистого подшерстка – обеспечивает животным тепло даже в условиях сильных морозов, до -50 градусов. К летнему сезону Хайленды сбрасывают свою "шубу", а к зиме она снова отрастает, готовя их к холодам.Появление Бусинки – это не только радостное событие для зоопарка, но и возможность для посетителей познакомиться с особенностями этой необычной породы и полюбоваться на ее эффектную внешность.