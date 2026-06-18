Суд приостановил взыскание с «Роствоводоканала» на 272 млн рублей на время рассмотрения кассации

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С Водоканала Ростова-на-Дону временно приостановили взыскание по иску Росприроднадзора. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.В мае прошлого года надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием взыскать 272 миллиона рублей. Речь идет про ущерб, причиненный реке Дон. Скорее всего во время проверки специалисты нашли превышение содержания загрязняющих веществ.Рассмотрев дело, арбитраж постановил взыскать с организации заявленную сумму. Но Водоканал Ростова-на-Дону не согласился с данным решением и подал жалобу в кассацию. С жалобой компания попросила о временной приостановке взыскания. Якобы исполнение акта затруднительно, поскольку сумма взыскания может создать препятствие для деятельности компании.Суд принял ходатайство и уточнил, что данная мера временная.