Над Азовским морем сбили беспилотники
Над акваторией Азовского моря сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Силы ПВО работали в течение ночи 18 июня.
Всего над регионами России уничтожили 555 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями.
Также БПЛА перехватили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.