Ростов лидер среди городов-миллионников по предложению «новой вторички»

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В первом полугодии 2026 года эксперты зафиксировали заметный рост доли «новой вторички» – квартир в домах возрастом до пяти лет – на вторичном рынке. Лидерами по этому показателю стали такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Москва, Новосибирск и Воронеж.Эксперты рынка недвижимости отмечают сближение ценовых позиций между новостройками и вторичным жильем в крупных городах России. В этом контексте Ростов-на-Дону выделился среди городов-миллионников, заняв лидирующую позицию по доле «новой вторички» в общем объеме предложений. Такие данные представлены в исследовании платформы «Авито Недвижимость».Под «новой вторичкой» подразумеваются квартиры в домах, недавно введенных в эксплуатацию, которые предлагаются к продаже уже не застройщиками, а частными собственниками. Как правило, это инвесторы, купившие жилье на этапе строительства с целью последующей перепродажи после сдачи дома, или граждане, чьи планы на покупку изменились. По сути, это новое жилье в современных домах, но оформленное как вторичная недвижимость.Анализ рынка в 12 крупнейших городах России показывает, что разница в стоимости между первичным и вторичным жильем продолжает сокращаться. Хотя вторичное жилье в большинстве крупнейших городов пока остается более доступным, ценовые условия между сегментами постепенно выравниваются.Особое внимание аналитиков привлекли Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Новосибирск и Уфа. Эти города лидируют по доле «новой вторички» среди общего предложения на вторичном рынке. Так, в Ростове-на-Дону почти каждая третья квартира, выставленная на продажу на вторичном рынке, находится в доме, построенном менее пяти лет назад.Сравнение ситуации в мае 2025 и мае 2026 годов показывает, что вторичное жилье стало еще привлекательнее в ряде городов. Разрыв в ценах в пользу новостроек увеличился в Омске (с 23% до 24%) и Ростове-на-Дону (с 10% до 11%), схожая тенденция наблюдается и в Москве. Наиболее значительный рост доли «новой вторички» зафиксирован в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске и Воронеже за первые пять месяцев 2026 года.