В Ростовской области суд обязал оградить школы для безопасности детей

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Неклиновский районный суд Ростовской области обязал районные школы установить ограждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.Меры приняли для безопасности обучающихся и сотрудников. Решения уже вступили в законную силу.- Безопасность работы упреждений культуры напрямую зависит от соблюдения установленных для них требований антитеррористического законодательства в целях охраны жизни и здоровья лиц, пребывающих в учреждении, в том числе несовершеннолетних.Согласно документу, все нарушения должны устранить к 1 сентября 2027 года.