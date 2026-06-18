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В Ростовской области суд обязал оградить школы для безопасности детей

В Ростовской области суд обязал оградить школы для безопасности детей
Неклиновский районный суд Ростовской области обязал районные школы установить ограждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Меры приняли для безопасности обучающихся и сотрудников. Решения уже вступили в законную силу.

- Безопасность работы упреждений культуры напрямую зависит от соблюдения установленных для них требований антитеррористического законодательства в целях охраны жизни и здоровья лиц, пребывающих в учреждении, в том числе несовершеннолетних.

Согласно документу, все нарушения должны устранить к 1 сентября 2027 года.
Фото: Rostov.ru
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