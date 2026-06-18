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В Ростовской области жители сообщают о нашествии саранчи

В Ростовской области жители сообщают о нашествии саранчи
Жители Ростовской области сообщают о нашествии саранчи. Кадры разместили в соцсетях 17 июня.

Нашествие заметили в хуторе Семимаячном под белой Калитвой. По словам жителей, в траве появились скопления личинок. Они заполонили огороды и улицы.

Вскоре саранча сможет летать. Тогда насекомое может уничтожить посевы, урожай и другую растительность.

Жители просят уничтожить полчища насекомых. Возможно Минсельхоз заинтересуется проблемой и обследует территории.
Фото: СоцСети
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