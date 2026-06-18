В Ростовской области жители сообщают о нашествии саранчи
Жители Ростовской области сообщают о нашествии саранчи. Кадры разместили в соцсетях 17 июня.
Нашествие заметили в хуторе Семимаячном под белой Калитвой. По словам жителей, в траве появились скопления личинок. Они заполонили огороды и улицы.
Вскоре саранча сможет летать. Тогда насекомое может уничтожить посевы, урожай и другую растительность.
Жители просят уничтожить полчища насекомых. Возможно Минсельхоз заинтересуется проблемой и обследует территории.