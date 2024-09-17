Фото: Фк Ростов

ФК «Ростов» обратился в судейскую комиссию по итогам матча с «Краснодаром». Об этом пресс-служба команды сообщила «Чемпионату».Руководство «желто-синих» убеждено, что арбитр ошибочно отменил пенальти за игру рукой против «быков» на 12-й минуте встречи. Также ростовчане считают несправедливым отмену гола, забитого их нападающим.Напомним, что матч состоялся 14 сентября в Краснодаре и завершился победой «быков» со счетом 2:0. Такой исход не устроил игроков «желто-синих». Полузащитник Илья Вахания выразил недовольство судейством, а капитан Данил Глебов назвал победу «Краснодара» незаслуженной. Главный тренер Валерий Карпин также был не доволен решением арбитра.Поведение игроков и официального представителя команды будет рассмотрено дисциплинарным комитетом РФС.Какое решение примет ЭКС РФС пока неизвестно.