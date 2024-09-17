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ФК «Ростов» обратился в судейскую комиссию по итогам матча с «Краснодаром»

ФК «Ростов» обратился в судейскую комиссию по итогам матча с «Краснодаром»
ФК «Ростов» обратился в судейскую комиссию по итогам матча с «Краснодаром». Об этом пресс-служба команды сообщила «Чемпионату».

Руководство «желто-синих» убеждено, что арбитр ошибочно отменил пенальти за игру рукой против «быков» на 12-й минуте встречи. Также ростовчане считают несправедливым отмену гола, забитого их нападающим.

Напомним, что матч состоялся 14 сентября в Краснодаре и завершился победой «быков» со счетом 2:0. Такой исход не устроил игроков «желто-синих». Полузащитник Илья Вахания выразил недовольство судейством, а капитан Данил Глебов назвал победу «Краснодара» незаслуженной. Главный тренер Валерий Карпин также был не доволен решением арбитра.

Поведение игроков и официального представителя команды будет рассмотрено дисциплинарным комитетом РФС.

Какое решение примет ЭКС РФС пока неизвестно.
Фото: Фк Ростов
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