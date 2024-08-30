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Экспертно-судейская комиссия поддержала жалобу «Ростова» на судейство в матче с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия поддержала жалобу «Ростова» на судейство в матче с «Локомотивом»
Экспертно-судейская комиссия поддержала жалобу «Ростова» на судейство в матче с «Локомотивом». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В шестом туре Российской Премьер-Лиги на 61-й минуте матча футболист «Локомотива» Кемтчу Ньямси грубо нарушил правила, ударив по ноге игрока «Ростова» Максима Осипенко. Однако арбитр не назначил пенальти и не сделал предупреждение виновному.

После этого «Ростов» обратился в экспертно-судейскую комиссию для рассмотрения этого случая.

В заключении специалистов сказано о том, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды "Локомотив" на 61-й минуте матча. Комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести игроку «Локомотива» предупреждение за безрассудное поведение в этом игровом эпизоде.

Комиссия также указывает, что видеоассистент судьи (ВАР) должен был вмешаться и предложить судье проверить решение на мониторе, поскольку были основания полагать, что решение судьи было явно ошибочным.

Напомним, что это уже вторая жалоба «Ростова» в экспертно-судейскую комиссию из-за несправедливого судейства. Первая была подана после матча с «Оренбургом», но тогда комиссия отклонила её.
Фото: ФК Ростов
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