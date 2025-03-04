После матча «Динамо» – «Ростов» КДК примет меры в отношении московского клуба

Фото: ФК Ростов

По итогам встречи «Динамо» и «Ростова» КДК примет меры в отношении московского клуба. Игра 19-го тура РПЛ прошла 2 марта в Ростове-на-Дону.Для ростовчан этот матч стал первым в 2025 году. Итоговый счет – 1:1. В ходе игры ключевые игроки обеих команд получили повреждения. Особенно не повезло «Динамо»: футболист получил серьезную травму колена (разрыв крестообразных связок) и выбыл из строя до конца игрового сезона.Но этим проблемы столичной команды не исчерпываются. Согласно информации «СЭ», КДК РФС вынесет наказание «Динамо» за то, что команда задержала начало второго тайма на две минуты.