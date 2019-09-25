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Молодёжный состав ФК «Ростов» уступил «Динамо»

Молодёжный состав ФК «Ростов» уступил «Динамо»
Молодёжный состав «Ростова» крупно проиграл «Динамо». Донской клуб уступил москвичам в матче 11-го тура молодёжного первенства России. Впервые за месяц «жёлто-синие» закончили игру не в свою пользу. Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» 27 сентября.

«Ростов» находился в верхней части турнирной таблицы, так как побеждал в пяти матчах подряд. «Динамо» был на первой строчке с 22 очками.

Счёт открыли хозяева поля, и первые полчаса матча имели явное преимущество в игре. Несмотря на это, к концу тайма они пропустили два мяча подряд. На перерыв команды ушли со счётом 1:2 в пользу москвичей. В начале второго тайма «Динамо» ещё больше увеличило разрыв в счёте. Тренер дончан Александр Черкес менял игроков, стараясь добиться эффективной игры, но безуспешно. Матч 11-го тура молодёжного первенства закончился безоговорочной победой московского «Динамо».

Основные составы «Динамо» и «Ростова» сыграют 28 сентября.

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