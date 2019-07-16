Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»



Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака». Информация об этом опубликована на официальном сайте московского клуба.



Сообщается, что 26-летний футболист подписал контракт со «Спартаком» на три года. Ранее в спортивных СМИ появилась информация о том, что инициатором трансфера стал Олег Кононов. Некоторое время под его руководством Мирзов выступал за «Арсенал».



Резиуан Мирзов начал карьеру в команде из Нальчика «Спартак». В разные годы он становился футболистом «Ахмата», «Торпеды». В последний год играл на правах аренды в тульском «Арсенале». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах и забил 6 мячей.