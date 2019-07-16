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Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака». Информация об этом опубликована на официальном сайте московского клуба.

Сообщается, что 26-летний футболист подписал контракт со «Спартаком» на три года. Ранее в спортивных СМИ появилась информация о том, что инициатором трансфера стал Олег Кононов. Некоторое время под его руководством Мирзов выступал за «Арсенал».

Резиуан Мирзов начал карьеру в команде из Нальчика «Спартак». В разные годы он становился футболистом «Ахмата», «Торпеды». В последний год играл на правах аренды в тульском «Арсенале». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах и забил 6 мячей.

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