В ФК «Ростов» из аренды вернутся пять футболистов



Пять футболистов вернутся в «Ростов» из аренды. В середине июня пройдёт первый сбор для подготовки к новому сезону. Точное расписание всех сборов пока остаётся неизвестным.



К «жёлто-синим» присоединятся Видар Кьяртанссон, Резиуан Мирзов, Антон Салетрос, Александр Трошечкин и Матия Бобен.



Видар Кьяртанссон в прошедшем сезоне выступал за шведский «Хаммарбю». С клубом он провёл 12 матчей, забив пять мячей.



Тульский «Арсенал» с помощью Резиуана Мирзова вышел в Лигу Европы, оказавшись на шестом месте. В составе клуба спортсмен сыграл в 23 матчах и забил шесть голов.



Антон Салетрос играл в шведском АИК, с которым провёл 10 матчей.



В аренде у «Авангарда» находился Александр Трошечкин. Он забил три гола за 27 матчей в составе клуба.



Матия Бобен выступал за итальянский «Леворно», с которым провел девять матчей.