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В ФК «Ростов» из аренды вернутся пять футболистов

В ФК «Ростов» из аренды вернутся пять футболистов
Пять футболистов вернутся в «Ростов» из аренды. В середине июня пройдёт первый сбор для подготовки к новому сезону. Точное расписание всех сборов пока остаётся неизвестным.

К «жёлто-синим» присоединятся Видар Кьяртанссон, Резиуан Мирзов, Антон Салетрос, Александр Трошечкин и Матия Бобен.

Видар Кьяртанссон в прошедшем сезоне выступал за шведский «Хаммарбю». С клубом он провёл 12 матчей, забив пять мячей.

Тульский «Арсенал» с помощью Резиуана Мирзова вышел в Лигу Европы, оказавшись на шестом месте. В составе клуба спортсмен сыграл в 23 матчах и забил шесть голов.

Антон Салетрос играл в шведском АИК, с которым провёл 10 матчей.

В аренде у «Авангарда» находился Александр Трошечкин. Он забил три гола за 27 матчей в составе клуба.

Матия Бобен выступал за итальянский «Леворно», с которым провел девять матчей.

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