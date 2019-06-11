Футболист «Ростова» Резиуан Мирзов может перейти в «Краснодар»



Футболист «Ростова» Резиуан Мирзов может перейти в команду «Краснодар». Информацию об этом передает «Советский спорт».



По данным издания, «Ростову» уже поступило предложение от «Краснодара» об аренде Мирзова. При этом соглашение подразумевает обязательное право выкупа игрока после окончания сезона. Пока неизвестно, какое решение примет донской клуб.



25-летний полузащитник Резиуан Мирзов начал играть в нальчикском «Спартаке». Однако в команде он задержался недолго и вскоре перешел в московскую «Торпеду», а затем – в грозненский «Ахмат». С 2017 года Мирзов выступает за «Ростов», последний сезон провел в аренде «Арсенала».